Туристов в Греции напугали фейковыми объявлениями о нашествии клопов

Путешественников, отдыхающих в Афинах, напугали фейковыми объявлениями о нашествии клопов. Об этом сообщает издание tourdom.

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Не так давно на домах города стали появляться листовки от имени Минздрава Греции. В них говорилось о том, что туристам стоит покинуть арендуемое жилье для проведения санитарной обработки. За отказ выехать – штраф 500 евро.

Однако выяснилось, что листовки являются подделкой, и Минздрав не имеет к ним отношения. Представители ведомства выступили с официальным опровержением и заявили, что в Афинах нет нашествия клопов.