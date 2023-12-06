Туристов в Греции напугали фейковыми объявлениями о нашествии клопов
Путешественников, отдыхающих в Афинах, напугали фейковыми объявлениями о нашествии клопов. Об этом сообщает издание tourdom.
Не так давно на домах города стали появляться листовки от имени Минздрава Греции. В них говорилось о том, что туристам стоит покинуть арендуемое жилье для проведения санитарной обработки. За отказ выехать – штраф 500 евро.
Однако выяснилось, что листовки являются подделкой, и Минздрав не имеет к ним отношения. Представители ведомства выступили с официальным опровержением и заявили, что в Афинах нет нашествия клопов.
Как оказалось, листовки расклеили сами афиняне, чтобы сократить турпоток в город. Сейчас большая часть жилья в центре города предназначена для аренды туристами. Из-за этого местным жителям бывает сложно найти апартаменты для себя.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как не привезти клопов из путешествия.