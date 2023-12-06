Путешественница сделала татуировку на арабском языке и насмешила подписчиков

Путешественница отправилась в Марокко, сделала парную татуировку с новым знакомым и насмешила подписчиков в соцсетях. О новом опыте она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание UNILAD.

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Уточняется, что туристка сделала надпись на арабском языке чуть ниже локтя и похвасталась пользователям сети.

«Набить парные татуировки в Марокко с людьми, которых вы встретили в хостеле десять дней назад», — отметила она под публикацией.

Пост путешественницы мгновенно стал вирусным, а подписчики поспешили перевести татуировку с помощью специального приложения. Оказалось, что на предплечье девушки написано слово «майонез».

«Вы больше никогда не забудете этот продукт в при походе в магазина», — пошутил один из юзеров.