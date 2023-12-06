Россия сохранила пятое место по туристическому потоку в Таиланд

Россия сохранила пятое место по турпотоку в Таиланд с начала года, за одиннадцать месяцев страну посетили порядка 1,3 млн россиян.

© Unsplash

Об этом рассказала министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон. Её слова приводит Daily News.

Всего с начала года Таиланд посетили 25 миллионов человек, передаёт РИА Новости.

Чаще всего туда приезжали туристы из Малайзии, число которых составило 4 млн. Также Таиланд часто посещали туристы из Китая, Южной Кореи и Индии.