Туристов, въезжающих в Малайзию, обязали заполнять карту прибытия
Иммиграционный департамент Малайзии вводит новые правила для въезда в страну. Теперь всем иностранцам в течение 3 дней до поездки необходимо заполнить цифровую карту прибытия (MDAC) на портале ведомства.
В специальной электронной форме нужно указать свои персональные данные, дату прибытия и отъезда, вид транспорта и страну отправления. После загрузки данных в систему на электронный адрес туриста приходит письмо со специальным кодом, при помощи которого можно увидеть свою MDAC и скачать ее в формате pdf.
В целом ничего сложного. Заполнение занимает всего пару минут, а сам портал работает оперативно, без явных сбоев. Заполненную MDAC необходимо обязательно предъявить дежурному офицеру на границе. Как утверждается на ресурсах иммиграционного департамента Малайзии, с 1 декабря пограничники будут требовать заполнять этот документ, а с 1 января без такой карточки въехать в страну будет невозможно. Онлайн-форму предстоит заполнять перед каждым въездом. Транзитники от этого освобождены.