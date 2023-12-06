Туристов, въезжающих в Малайзию, обязали заполнять карту прибытия

Иммиграционный департамент Малайзии вводит новые правила для въезда в страну. Теперь всем иностранцам в течение 3 дней до поездки необходимо заполнить цифровую карту прибытия (MDAC) на портале ведомства.

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В специальной электронной форме нужно указать свои персональные данные, дату прибытия и отъезда, вид транспорта и страну отправления. После загрузки данных в систему на электронный адрес туриста приходит письмо со специальным кодом, при помощи которого можно увидеть свою MDAC и скачать ее в формате pdf.