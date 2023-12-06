«Жесткая столовая». Турист рассказал о ресторане в Монголии

Российский тревел-блогер побывал в Монголии, сходил в ресторан и назвал его «жесткой столовой». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор публикации пояснил, что на вывеске заведения было написано «Ресторан», хотя, по его словам, из открытой двери «мощно разило столовкой». Россиянин признался, что он все же зашел туда пообедать из-за отсутствия альтернатив в дороге.

«Пришлось садиться за липкий столик, брать в руки потрепанное меню и выбирать себе что-нибудь на обед. Шарсан зайдастан, нарийн махтай, байцаатай хуургу... Чтобы бы вы выбрали?», — описал свой опыт блогер.

Путешественник добавил, что помимо монгольских блюд в меню удалось найти борщ, солянку, рагу, гуляш и другую знакомую россиянам еду. Он решил заказать бифштекс с яичницей и рисом, которые напомнили ему еду в столовой в пионерском лагере.