Авиабилет в Европу на Новый год обойдется дороже недельного тура в Египет

Несмотря на то что прямых перелетов из России в Европу нет (кроме рейсов Air Serbia в Белград), интерес к путешествиям в Париж, Рим, Барселону, Венецию и другие города не угас, но добираться дорого и неудобно, не говоря уже о необходимости оформить визу. Так как теоретически еще можно успеть получить до праздников французский шенген, мы выяснили, во сколько обойдется новогодняя поездка в Рим, Барселону, Париж.

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Вылет из Москвы запланировали на 30 декабря, а возвращение на 5 января.

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Дешевле всего отправиться в Рим. Билет туда и обратно с пересадкой в Ереване можно найти без малого за 53 тыс. руб. (правда, если нужен багаж, доплатить придется почти 30 тыс. руб.). Добираться придется долго – рейсами трех авиакомпаний: Utair, Wizz Air и «Азимут». Туда – 20 часов, обратно – чуть более 12 часов. Можно, конечно, долететь до аэропорта Фьюмичино гораздо быстрее – на рейсах Turkish Airlines и Air Serbia через Стамбул и Белград. Однако обойдется удовольствие в 153 тыс. руб. с багажом – разница почти в 3 раза!

В Барселону дешевле всего можно добраться через Ереван и Рим, то есть с двумя пересадками, 26 часов займет дорога туда и 17 часов обратно. Билет будет стоить 68 773 руб., а с багажом – почти 107 тыс. Есть варианты и с одной пересадкой. Например, Победа и Turkish Airlines предлагают отправиться в столицу Каталонии через Стамбул. В этом случае дорога в одном направлении продлится от 11 до 12 с половиной часов, а за билет заплатите почти 86 тыс. руб. без багажа. Самый быстрый перелет – 7–8 часов в одну сторону – предлагает Air Serbia через Белград. Цена вопроса – около 160 тыс. руб. в оба конца.