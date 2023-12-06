На Кубе запустили оплату картами "Мир"
Платежная система "Мир" запустила прием российских карт в POS-терминалах на Кубе. Об этом сообщили в пресс-службе НСПК.
Сеть приема будет раскрыта в наиболее популярных туристических местах, в том числе в Гаване и на Варадеро. Туристы смогут расплатиться картами в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях.
По словам гендиректора платежной системы "Мир" Владимира Комлева, география использования карт будет расширяться.
"Теперь платить, как дома, можно практически во всех терминалах курортных Варадеро и Гаваны. А в ближайших планах - вместе с нашими партнерами обеспечить прием национальных карт на всей территории Кубы", - сказал он.
При расчетах будет учитываться курс, установленный платежной системой "Мир".
В марте 2023 года на Кубе россияне получили возможность снимать наличные с карт "Мир". За это время было совершено около 3 тысяч таких операций.