На Кубе запустили оплату картами "Мир"

Платежная система "Мир" запустила прием российских карт в POS-терминалах на Кубе. Об этом сообщили в пресс-службе НСПК.

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Сеть приема будет раскрыта в наиболее популярных туристических местах, в том числе в Гаване и на Варадеро. Туристы смогут расплатиться картами в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях.

По словам гендиректора платежной системы "Мир" Владимира Комлева, география использования карт будет расширяться.

"Теперь платить, как дома, можно практически во всех терминалах курортных Варадеро и Гаваны. А в ближайших планах - вместе с нашими партнерами обеспечить прием национальных карт на всей территории Кубы", - сказал он.

При расчетах будет учитываться курс, установленный платежной системой "Мир".