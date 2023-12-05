Шри-Ланку в ноябре посетили 25 тысяч россиян

В ноябре Шри-Ланку посетили около 25 тысяч граждан России, уступив первое место Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного Управления по развитию туризма Шри-Ланки. Общее число туристов на азиатский остров превысило 150 тысяч человек, что является рекордом с допандемийного 2019 года.