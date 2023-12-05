Для иностранцев некоторые из этих тайских блюд могут показаться довольно странными.

Одним из самых необычных деликатесов являются жареные насекомые. На улицах Бангкока можно часто увидеть тележки, торгующие жареными кузнечиками, тараканами, гусеницами и другими насекомыми. Местные таиландцы считают их лакомством, богатым белком. Но многие туристы не решаются их попробовать.

Еще одно экзотическое блюдо – куриные ножки. Продавцы зажаривают отделенные куриные лапки на углях прямо на улице. Говорят, они очень вкусные, но вид у них довольно неаппетитный.

В общем, любителям экзотики и необычной еды на улицах Таиланда точно не будет скучно. Но если вы предпочитаете привычную пищу, лучше придерживаться проверенных ресторанов и кафе.