Туристам в регионах России будут продавать премиальные туры на Мальдивы

Туроператор LOTİ, специализирующийся на премиальном отдыхе, начал продавать туры на Мальдивы с вылетом не только из Москвы, но и из других городов России. Как сообщается в пресс-релизе, с 1 декабря в системе бронирования доступны предложения с отправлением из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы.

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LOTİ известен как организатор единственной в этом сезоне чартерной цепочки на бизнес-джете из Москвы в Мале – перелеты выполняются с 28 октября из Внуково на специально оборудованном Boeing 757 Lujo BlackJet, в салоне которого установлено только 72 кресла бизнес-класса. Однако, как выяснила редакция TourDom.ru, прямые рейсы из регионов на черном джете пока не планируются. Туроператор будет формировать туры, используя регулярные рейсы, которые подгружаются из систем бронирования, – это «Аэрофлот», Emirates, flydubai и т. д.

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В компании уточнили, что октябрьский старт рейсов на Lujo BlackJet из Москвы подтвердил высокую востребованность туров на Мальдивы: «Все рейсы с начала полетной программы летают со 100%-ной загрузкой и до нового года практически все места на запланированных рейсах уже выкуплены». Сейчас боинг курсирует между Москвой и Мале раз в 10 дней, с нового года частота увеличится до двух рейсов в неделю.

В других крупных городах тоже есть спрос на такой продукт, но пока объемы недостаточны для организации бизнес-чартера. Именно поэтому в LOTİ предпочли включить в ассортимент туры с использованием регулярных рейсов.

«В этом году запуск джета из регионов не планируем – интерес к нему, безусловно, есть, но нет такого спроса. Поэтому подошли к выбору перевозки из регионов на Мальдивы более рационально», – объяснили в LOTİ.

При этом туроператор остается верен своему позиционированию и фокусируется только на премиум-продукт.

«Для нашей компании туры из регионов – это возможность расширить присутствие бренда и дать возможность туристам оценить наш высокий уровень сервиса на всех этапах от бронирования до возвращения из путешествия», – подчеркнула Александра Дмитриева, руководитель департамента коммуникаций и связей с общественностью LOTİ.