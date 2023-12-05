Известная российская юмористка назвала недостаток популярного курорта

Известная российская юмористка, экс-участница КВН и ведущая шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк пожаловалась на невкусную еду на Сицилии. Впечатлениями от путешествия на этот популярный курорт она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Парфенюк отметила, что ранее побывала в Риме и Венеции и еда в этих городах Италии ей понравилась.

«Тут, видимо, какой-то прикол в специфике сицилийской кухни: она очень жирная, слишком соленая, а морепродукты готовят как будто в собственном морском соку и от мидий и креветок пахнет илом и песком. Короче, это прямо сильно огорчило», — назвала она недостаток Сицилии.

Вместе с тем юмористка заявила, что считает Сицилию очень красивым местом.