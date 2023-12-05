Туристы из России составили 16% турпотока в Шри-Ланку в ноябре

Свыше 24 тыс. туристов из России посетили Шри-Ланку в ноябре, они составили 16% общего притока иностранных гостей в островное государство в прошлом месяце. Об этом сообщило ланкийское Управление по развитию туризма (SLTDA).

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По его данным, по числу зарубежных туристов Россия заняла в ноябре второе место после Индии, которая стала крупнейшим источником туристического трафика в Шри-Ланке. На ее долю пришлось 20% от общего числа прибытий (более 30 тыс. туристов). На третьем месте Великобритания с долей 8% от общего числа прибывших (12 тыс. человек).

Общее количество туристов, посетивших Шри-Ланку в ноябре, составило 151 596 человек. Эта самое большое количество туристов за один месяц после начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, что составляет 75% от целевого ноябрьского показателя в 204 тыс. гостей. За 11 месяцев 2023 года в стране побывали в общей сложности 1,27 млн иностранных гостей. Власти страны ожидают, что в 2023 году турпоток достигнет 1,5 млн человек, в 2024 году - 3 млн.

С целью привлечения иностранных гостей правительство Шри-Ланки Шри-Ланка официально уведомило 30 ноября посольство России в Коломбо о том, что отменяется визовый сбор для россиян, прибывающих в островное государство.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, которое привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов.

Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составлял $51 млрд.