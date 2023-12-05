«Как в России в 90-е». Турист — о рынки на Фиджи

«Наша цель была проста — найти что-то съестное для завтрака прямо на рынке, словно в глубоком детстве в девяностых, когда вместе с родителями по воскресеньям мы шли на базар за продуктами и каждый раз покупали бабушкины горячие пирожки. Тогда для меня не было ничего вкуснее, чем эти пирожки за три-шесть рублей с повидлом или ливером», — такими фразами описал свои эмоции россиянин.