Названы вещи, которые туристы крадут из отелей чаще всего

Среди предметов, которые туристы чаще всего воруют из отелей, самыми популярными оказались полотенца, столовые приборы и даже телевизоры. Об этом сообщили почти 1400 представителей гостиниц категории «четыре» и «пять звезд» из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии.

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Так, о краже полотенец из номеров рассказали 79 процентов опрошенных. Большой популярностью среди отдыхающих также пользуются халаты (66 процентов) и вешалки (50 процентов). На память отдыхающие также могут забрать косметику, ручки, батарейки из электронных пультов и часов.

Однако бывают и случаи, когда отдыхающие увозили с собой и крупногабаритные вещи. Так, 11 процентов респондентов рассказали о краже кофемашин, 27 процентов — столовых приборов, 18 процентов — планшетов, семь процентов — матрасов, четыре процента — ламп и три процента — телефонов.