Российская путешественница отдохнула на Шри-Ланке и пожаловалась на обилие насекомых и обезьян. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Огромное количество муравьев больше наших раза в два, пауки и осы», — такой фразой описала поездку россиянка.

Она рассказала, что перед сном ей приходилось «обливать весь номер» спреем от насекомых и зажигать отпугивающие спирали.

Туристка добавила, что ее номер в отеле находился на последнем этаже, поэтому она постоянно слышала прыгающих по крыше обезьян.

«Рано утром они были у нас вместо будильника», — отметила читательница портала.