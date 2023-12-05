«Обезьяны были вместо будильника». Туристка — о поездке на Шри-Ланку
Российская путешественница отдохнула на Шри-Ланке и пожаловалась на обилие насекомых и обезьян. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
«Огромное количество муравьев больше наших раза в два, пауки и осы», — такой фразой описала поездку россиянка.
Она рассказала, что перед сном ей приходилось «обливать весь номер» спреем от насекомых и зажигать отпугивающие спирали.
Туристка добавила, что ее номер в отеле находился на последнем этаже, поэтому она постоянно слышала прыгающих по крыше обезьян.
«Рано утром они были у нас вместо будильника», — отметила читательница портала.
При этом автор отзыва заявила, что в целом отдых ей понравился, хотя она посоветовала путешественникам брать с собой защитные средства от насекомых.
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