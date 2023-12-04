Блогерша назвала самые дорогие и переоцененные туристические направления

Австралийская тревел-блогерша назвала два самых дорогих и переоцененных туристических направления в мире. Своим мнением она поделилась в социальной сети TikTok, на пост обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

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Тиктокерша с ником @alexinsummer призналась, что первое место, в котором она разочаровалась, — курорт Эль-Нидо на Филиппинах.

«Он прекрасен, там голубая вода, но там многолюдно и, честно говоря, все выглядит однообразно», — пожаловалась австралийка.

Помимо этого, путешественница отметила, что на Филиппинах отдых намного дороже, чем в других странах Юго-Восточной Азии. В качестве альтернативы Эль-Нидо блогерша предложила другим туристам посетить филиппинский остров Корон.

Второе место, о котором в своем видео рассказала австралийка, — Париж.

«Это не то красивое, идиллическое и романтичное место, каким его представляют многие люди. Зимой здесь серо, холодно и ветрено, а летом я бы сказала, что здесь красиво, но полно народу», — поделилась своим мнением тиктокерша.

Она также добавила, что Париж и Лондон подарят туристам совершенно разные впечатления в зависимости от того, сколько у них денег.