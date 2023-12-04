Мошенник за чужой счет забронировал билеты и отели на 59 миллионов рублей

В Краснодаре завершено следствие в отношении мужчины, которого подозревают в приобретении билетов и номеров в отелях от имени двух местных организаций. Общий ущерб оценивается в 59 млн руб.

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Как выяснили правоохранители, житель Нижнего Новгорода получил реквизиты двух крупных фирм, а также личные данные их директоров. Благодаря этой информации подозреваемый заключал контракты от имени компаний на покупку авиабилетов и бронирование номеров в гостиницах. Причем мужчина сумел договориться с авиакомпаниями и отелями об отсрочке платежа. Таким образом, он свободно путешествовал фактически бесплатно.

Более того, предприимчивый нижегородец в соцсетях предлагал всем желающим приобрести билеты на рейсы как по России, так и за рубеж по заниженной стоимости. Здесь уже речи о постоплате для туристов, конечно, не велось. Для бронирования перелетов своих «клиентов» он также использовал доступ к реквизитам фирм.

В итоге мужчину поймали. Ему даже удалось вернуть часть денежных средств компаниям. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом и ожидает суда. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему может грозить до 10 лет тюрьмы.