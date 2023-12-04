Туроператорам сулят выгоду за путевки в дружественные страны

Туроператоры, которые будут продавать путевки в страны из списка, утвержденного Правительством, смогут платить минимальный взнос в резервный фонд и покупать более дешевую страховку, чем компании, отправляющие людей в прочие государства. Такой законопроект планирует внести в Госдуму вместе с коллегами 5 декабря заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Текст инициативы есть в распоряжении «Парламентской газеты».

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Вместо 50 миллионов

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По закону все туроператоры должны иметь страховку или банковскую гарантию, чтобы в случае банкротства путешественникам вернули деньги за путевки. Для тех, кто продает туры по России, это обходится дешевле, чем для компаний, отправляющих туристов за рубеж. Внутренним туроператорам надо застраховаться на 500 тысяч рублей, а внешним — на 10-50 миллионов рублей в зависимости от количества туристов. Кроме того, всем, кто работает на зарубежном рынке, надо каждый год делать взносы в резервный фонд, за счет которого туристам помогают в экстренных ситуациях, например, привозят их домой из стран, границы которых закрылись. Взнос для компаний с разной выручкой — от 50 до 500 тысяч рублей.

В итоге получается, что туроператоры, которые работают с СНГ, должны платить те же суммы, что и их коллеги, торгующие турами в страны дальнего зарубежья, хотя рисков в первом случае гораздо меньше, сказала «Парламентской газете» Наталья Костенко. И даже если туристов понадобится вернуть домой, например, из Белоруссии, то сделать это будет дешевле и проще.

«К тому же сейчас туризм между нашими регионами и странами СНГ развивается. Так, Башкирия запустила с Белоруссией прямые рейсы. Людей возят региональные туроператоры, а им дорого организовывать поездки в соседние страны, оплачивая суммы, как за дальнее зарубежье», — сказала депутат.

Поэтому она предложила предусмотреть льготы для туроператоров, которые занимаются внутренним туризмом и продают туры в близкие нам во всех смыслах страны. Сумма финансового обеспечения будет для них 500 тысяч рублей, как для тех, кто возит людей только по России. Список самих стран утвердит Правительство.

В то же время туроператоры должны будут по-прежнему платить взносы в резервный фонд для помощи туристам, попавшим в беду. Правда, для тех, кто работает с дружественными государствами, взнос будет опять же минимальным — 50 тысяч рублей в год, столько сейчас платят организации, которые отправляют за границу не больше десяти тысяч туристов в год и получают прибыль максимум 40 миллионов рублей. Вступительный же взнос останется 100 тысяч рублей, как и для всех остальных.

В первую очередь нужно добавить в список стран, о котором идет речь в законопроекте, Белоруссию — туда россияне ездят постоянно, как в Санкт-Петербург, считает Наталья Костенко. Но возможно, добавила она, Правительство посчитает нужным включить туда и другие страны СНГ — все или некоторые.

Риски еще оценят

Россия и Белоруссия — это Союзное государство, и упростить туроператорам выход на его рынок было бы только на пользу развитию туризма между странами, считает вице-президент Ассоциации туроператоров Александр Сирченко. По его мнению, в этот список можно включить и другие страны. И не только СНГ, а еще, например, Абхазию.

По словам эксперта, уменьшение сумм на страховку и взносы привлечет больше туроператоров к продаже туров в ближайшие дружественные страны.

«А раз предложений станет больше, то они будут самыми разными по цене. Кроме того, снижение затрат положительно скажется на себестоимости туров и ценах на них для туристов», — полагает Сирченко.

Особых угроз для путешественников он не видит — забрать туристов, попавших в беду, из стран, с которыми общая граница, не составит труда.

Тем не менее Правительство должно будет соизмерить риски нахождения в той или иной стране для российских туристов и в зависимости от этого решить, нужно ли включить в список конкретные государства, отметила Наталья Костенко.