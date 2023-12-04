Канатную дорогу «Крылья Татева» в Армении вновь признали лучшей в мире

«Крылья Татева» вновь на вершине. Армянская канатная дорога, которая проходит над живописным Воротанским ущельем, награждена престижной международной премией. Это одна из самых популярных достопримечательностей Армении: 11-минутную поездку на ней выбирают более 150 тысяч человек в год, передает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

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Канатная дорога, соединяющая село Аридзор и Татевский монастырь, во второй раз удостоилась международной премии «Лучшая в мире канатная дорога». Сооружение обошло аналогичные из Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР. «Крылья Татева» имеет высоту 320 метров и длину почти 6 км. Она входит в Книгу рекордов Гиннеса, ее построили в рекордные 10 месяцев.