Туроператоры заявили об отсутствии жалоб от россиян после землетрясения в Стамбуле

Россияне не обращались к туроператорам после землетрясения в турецком Стамбуле. Об этом Агентству "Москва" сообщили участники рынка.

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"Землетрясение, по сообщениям от принимающей компании, прошло незаметно, информации о каких-то последствиях нет. Жалоб со стороны туристов не поступало, бронирования идут на прежнем уровне", – прокомментировали в пресс-службе Anex Tour.

Аналогичное заявление сделали в компании "Интурист". Там сообщили, что жалоб не поступало как от агентов, так и от пребывающих в городе россиян.