Названо единственное туристическое направление, которое скоро подешевеет

Единственным туристическим направлением которое подешевеет в следующем году будет Египет. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

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С ноября Египет даже подешевел. Дело в том, что главный туристический контингент для россиян — жители Западной Европы. На фоне палестино-израильского конфликта многие европейцы испугались и отложили свои турпоездки, — сообщил эксперт.

Такая ситуация сохранится до тех пор, пока продолжается военный конфликт на Ближнем Востоке, считает Мкртчян.