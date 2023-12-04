Названо единственное туристическое направление, которое скоро подешевеет
Единственным туристическим направлением которое подешевеет в следующем году будет Египет. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.
С ноября Египет даже подешевел. Дело в том, что главный туристический контингент для россиян — жители Западной Европы. На фоне палестино-израильского конфликта многие европейцы испугались и отложили свои турпоездки, — сообщил эксперт.
Такая ситуация сохранится до тех пор, пока продолжается военный конфликт на Ближнем Востоке, считает Мкртчян.
Как ранее писал NEWS.ru, цены на празднование Нового года в отелях Московской области увеличились на 30–120%, сообщает Несмотря на высокую стоимость, на этом рынке сохраняется огромный ажиотаж.