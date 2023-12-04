Туроператоры информируют о доступности прямых рейсов из России в Марокко, с особым упором на популярные зимние направления, как сообщила АТОР. Компания Royal Air Maroc предоставляет четыре прямых рейса в неделю из Москвы в Касабланку. Цены на билеты повышаются в новогодние каникулы, достигая почти 197 тыс. рублей за пассажира. Альтернативой являются более доступные стыковочные рейсы через Бахрейн, пишет Центральная Служба Новостей.

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После новогодних праздников стоимость билетов снижается, как указывает FUN&SUN. Несмотря на высокие цены, прямые рейсы ограничены Касабланкой, с ограниченными возможностями для пляжного отдыха. Space Travel напоминает о необходимости дополнительного внутреннего перелета для посещения Агадира.

«Интурист» подчеркивает необходимость активного продвижения Марокко на российском рынке. Туроператоры предлагают разнообразные зимние активности в Марокко, включая новогодние праздники, и отмечают, что купаться в Атлантическом океане зимой может быть холодно.

Туроператоры предлагают широкий спектр экскурсионных программ. Space Travel предлагает 10-ночной тур «Восточный экспресс», вылетающий 25 декабря, начиная от 1 миллиона рублей на двоих, и тур «Сказочный Марракеш» на 4 ночи с вылетом 3 января, стоимостью от 960 тысяч рублей за двоих. Предложен также тур в отель Mazagan Beach & Golf Resort на 8 ночей с завтраками, начиная от 440 тысяч рублей за двоих.