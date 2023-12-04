Российский турпоток в Турцию в январе - октябре вырос на 26%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию с января по октябрь 2023 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 млн поездок, РФ заняла первое место по турпотоку в страну за этот период. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальные данные турецкой статистики.

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"Первое место по турпотоку в Турцию по итогам января - октября занимает Россия - 5 838 203 визита (21% всего иностранного турпотока в Турцию в этом году). Эта цифра на 26% больше, чем в январе - октябре 2022 года, но еще на 12,8% меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года", - говорится в сообщении.

Второе место после России заняла Германия, третье - Великобритания.

Самой посещаемой россиянами провинцией Турции традиционно стала Анталья, куда с января по октябрь 2023 года приехали 3,3 млн россиян. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 38,7% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. Российский турпоток в Стамбул за январь - октябрь вырос на 47% и в 2,9 раза соответственно - до 1,7 млн человек, рассказали в АТОР.