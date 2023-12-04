Поездки в Европу становятся настоящим испытанием для российских граждан. Соотечественники сталкиваются на границах с конфискацией денег, автомобилей и других личных вещей. Но даже эти многочисленные препятствия не останавливают россиян: они продолжают посещать европейские страны и любить их всей душой. «Лента.ру» решила разобраться, какие опасности подстерегают российских туристов и какие нюансы им теперь необходимо учитывать, готовясь к путешествию.

«Было обидно, но правила есть правила»

«Я везла тушь, патчи, помаду, карандаш для глаз, крем и гель-лаки в подарок маме из России в Финляндию, — рассказывает «Ленте.ру» россиянка Анастасия. — Все было в индивидуальной упаковке. Также я взяла в поездку свою маску для волос, она была практически полной».

В ходе проверки на пункте пропуска Ваалимаа финские таможенники отобрали у россиянки все косметические средства, так как они были не в личном пользовании, а в упаковках. «Объяснили мне это действующими против граждан РФ санкциями. Спустя некоторое время мою тушь из косметички и открытый использованный крем они все же вернули. Остальное — нет. Было обидно, но правила есть правила. Финны сказали, что я могу подать апелляцию и указать, что вещи ввозились не на продажу».

Однако даже если девушка подаст заявление, забрать конфискованные вещи она сможет только на пути обратно в Россию. При этом путешественница отдельно отметила, что таможенники вели себя с ней очень спокойно, не ругались и не повышали голос, строго следовали правилам.

Другой похожий случай произошел с возвращавшимся из отпуска в России жителем Юрмалы Артуром. В конце октября сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у него две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ.

Нам сказали: либо мы платим штраф 600 евро (58,9 тысячи рублей) и едем с вешалками дальше, либо отправляем их на утилизацию Артур житель Юрмалы

В итоге путешественник был вынужден оставить вещи на таможне. Он отметил, что эстонцы хотели забрать еще и набор кастрюль, также привезенный из России. Однако таможенник оказался знакомым туриста. Он посоветовал спрятать посуду и ехать дальше, что Артур и сделал.

Какие личные вещи россиян запрещены для провоза на территорию Европы?

Конфисковать личные вещи у туристов могли и прежде, однако ограничения распространялись только на определенные категории товаров. Согласно Совета Европейского союза от 26.02.2023 №833/2014, раньше на территорию Европейского союза разрешалось провозить ноутбуки и смартфоны, цена которых не превышала 750 евро (73,5 тысячи рублей), а также фотоаппараты, видео- и звукозаписывающую аппаратуру стоимостью не выше 1000 евро (98 тысяч рублей). Техника дороже указанных лимитов расценивалась как предмет роскоши.

Также под ограничения попадали вещи дороже 300 евро (29,4 тысячи рублей), которые туристы могли везти с собой. Речь шла в том числе о средствах личной гигиены, косметике, духах, шампунях и масках для волос, лосьонах и пене для бритья, дезодорантах и даже туалетной бумаге. Это же правило касалось сумок, футляров, чемоданов, одежды, обуви, кожаных изделий, наручных часов, спортивных товаров и посуды.

Сейчас все перечисленные вещи могут быть изъяты сотрудниками таможни Европы вне зависимости от их стоимости. Ввоз таких предметов может быть расценен как импорт, как и в случае с автомобилями.

В каких европейских странах действует самый жесткий контроль на границах?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян подчеркнул, что самые жесткие проверки сейчас можно наблюдать в прибалтийских странах. Однако чаще всего степень их строгости зависит сугубо от настроения пограничников.

«Предвзятое отношение будет у стран Европы, которые запретили первичный въезд, — пояснил эксперт «Ленте.ру». — Попасть на выборочный контроль можно всегда».

Европейские пограничники сейчас могут более пристально изучать документы, подтверждения, маршруты следования, дабы у граждан РФ не было соблазна получить визу и поехать по всей Европе без ограничений Артур Мурадян вице-президент АТОР

Какие запреты на передвижение россиян на личных авто действуют в Европе?

В начале сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих санкций, в которых указывалось, что въезд в государства Европейского союза (ЕС) на автомобилях с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на десять пассажиров, будет расценен как запрещенный импорт, даже в том случае, если они используются в личных целях.

При этом в ЕК уточнили, что каждая страна Евросоюза вправе самостоятельно принимать решение, как исполнять санкции, и что разъяснение не носит юридически обязывающего характера. Поэтому говорится о едином подходе к пониманию этого аспекта санкционной политики европейского сообщества не приходится.

На сегодняшний день запрет на въезд машин с российской регистрацией действует в имеющих сухопутную границу с Россией Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Польше и Норвегии (они также приостановили выдачу туристических виз гражданам РФ)

Последняя, впрочем, не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении. Помимо них ограничения ввели Болгария и Германия. В ФРГ даже были случаи конфискации машин у россиян.

В сентябре стало известно, что немецкая таможенная полиция изъяла по меньшей мере 20 автомобилей граждан РФ, которые передвигались по стране с российскими номерами.

Власти Финляндии, в свою очередь, Ирака, Сирии и Сомали.

Запрет будет длиться с 30 ноября по 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. По словам главы МВД страны Мари Рантанен, в случае необходимости ограничения могут быть продлены еще на две недели.

Ранее местные власти сообщали, что не будут конфисковывать уже находящиеся в стране автомобили с российскими номерами. При этом они предупредили, что находящиеся в стране транспортные средства из России должны быть вывезены до 16 марта 2024 года.

Возможность закрытия границы с Россией допустили и в Эстонии. Министр иностранных дел прибалтийской страны Маргус Цахкна заявил, что Таллин готов пойти на этот шаг, если потребуется. «Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Тем временем сейм Латвии 2 ноября поддержал в окончательном чтении запрет на участие авто из России в дорожном движении, предусматривающий конфискацию автомобилей. Таким образом, все находящиеся на территории республики машины с российскими номерами должны быть зарегистрированы или вывезены не позднее 14 февраля 2024 года.

Уточняется, что в случае невыполнения данного предписания автомобиль будет конфискован и передан Украине, а их владельцев собираются штрафовать за незаконную езду. Штраф установлен в размере от 150 до 400 евро (от 14,7 до 39,3 тысячи рублей).

€ 150-400 сумма штрафа за участие автомобиля из России в дорожном движении в Латвии

После вступления закона в силу транспортные средства из РФ смогут участвовать в дорожном движении в прибалтийской республике только в целях транзита, который разрешен один раз и должен занимать не более суток. Для этого перед въездом в Латвию от водителя потребуется сообщить местным властям через специальный онлайн-сервис информацию о себе и транспортном средстве. Под исключение попадают машины, принадлежащие дипломатической и консульской службе.

Рэкет на государственном уровне

Тем временем российское посольство в республике направило протест из-за принятых поправок. «Это ли не верх цинизма: под надуманным предлогом сначала отнять у человека законно приобретенный транспорт, а затем еще заставить доплатить сверху, — заявили в дипмиссии. — Иначе как государственным рэкетом происходящее не назовешь».

Российские дипломаты напомнили, что в статье 17 Хартии Евросоюза об основных правах сказано, что «никто не может быть лишен собственности» без веских на то оснований, а если такое произошло, пострадавший должен получить «выплату справедливого возмещения» за утраченное имущество.

В то же время латвийская сторона ссылается на статью 52 этого документа, где допускается возможность ограничения прав и свобод, если это служит общим интересам стран — членов ЕС. Между тем пока о случаях конфискации авто у россиян в Латвии не сообщалось.

«В Латвии все еще действует свободное передвижение машин с российской регистрацией, — поделился с «Лентой.ру» житель республики Евгений. — У меня приятель на русских номерах спокойно по Риге катается. Никаких проблем и вопросов к нему пока не возникало. Но в январе, конечно, погонит автомобиль в Литву или Эстонию, чтобы на учет ставить. Что поделаешь, приходится подстраиваться под новые обстоятельства».

«Мой мир рухнул, когда я осталась без Шенгена»

Несмотря на строгие ограничения, постоянные проверки и визовые препятствия, россияне все еще стремятся попасть в любимые европейские страны. Например, москвичка Алина рассказала, что готова провести в пути несколько дней, лишь бы наконец оказаться в Европе. В последний раз она была в странах Шенгена в марте 2020 года, незадолого до начала пандемии. Тогда, как и во все предыдущие годы, это казалось чем-то обыденным: спонтанно выбрал страну, получил визу за несколько дней, купил дешевые билеты, забронировал жилье на Airbnb или Booking с помощью российской карты — и можно собирать чемодан.

Поездки в Амстердам, Париж или Копенгаген на выходные вполне можно было назвать хобби — они дарили приятные эмоции и никогда не требовали астрономических затрат. С тех пор все изменилось Алина российская туристка

«Стоимость билетов до любимых городов выросла буквально в десять раз, и это с учетом утомительных пересадок, — пожаловалась девушка. — Если добавить сюда трудности с платежными картами, дефицитом наличных в банках и бронированием отелей, вытекает логичный вопрос: а стоит ли оно того? Поразмыслив на эту тему, я решила: однозначно стоит».

В сентябре 2022 года Алина подала документы на итальянский шенген и впервые получила отказ — с паспортом, полным визами разных стран. «И тогда мой мир рухнул», — поделилась туристка. За эти три с половиной года Алина посетила Индонезию, Кубу, Шри-Ланку, Турцию, Казахстан, ОАЭ, Сахалин, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. Но пока ничто не заменило ей Европы.

Она оказалась не единственной, кто так самоотверженно стремится в любимые европейские страны. Осенью аналитики «МегаФона» провели исследование и выяснили, что, несмотря на общее снижение спроса у россиян на европейские направления, некоторые из них при выборе места для отдыха в бархатный сезон все же отдали предпочтение Европе.

Так, специалисты пришли к выводу, что интерес граждан России к Черногории осенью 2023 года увеличился на 76 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. На второй строчке оказался Кипр. Туда захотели отправиться на 43 процента больше российских отдыхающих. Третье место отошло Италии с результатом в 40 процентов. В топ-5 также вошли Великобритания (35 процентов) и Франция (25 процентов).

С результатами исследования тем временем не согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Я не могу сказать, что россияне начали активнее ездить в Европу, — заявил эксперт в беседе с «Лентой.ру». — Отдают предпочтение европейским направлениям сейчас лишь те граждане РФ, которые имеют там личные дела, связи или банковские карты третьей страны. Выезд в страны Евросоюза (ЕС) сейчас подразумевает повышенные риски.

Я бы рекомендовал гражданам не испытывать судьбу и не направляться туда, где есть шанс лишиться не только визы, которую могут аннулировать, но и имущества».

Зачастую и консульские службы в таких случаях не помогут. Они имеют сейчас крайне ограниченные функции, правовую защиту могут и не обеспечить. Поэтому не нужно лезть туда, где нас не ждут Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

Как сейчас попасть в Европу?

В целом у россиян есть несколько способов попасть в Европу. Первый — дорогой — самолетом с пересадками в третьих странах. В Евросоюз летают через Сербию, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию — государства, у которых есть прямое авиасообщение с Россией.

Какие документы нужны для получения шенгенской визы Помимо заполненного заявления, туристам необходимо предоставить справку с места работы, подтверждающую доход, и выписку с банковского счета. Раньше требовали один из этих документов, сейчас -- оба. К тому же сумма в них должна быть достаточно большой, поскольку это увеличивает шансы на получение мультивизы. На банковском счете заявителя должно быть минимум 350 тысяч рублей, Италия требует 500 тысяч рублей. При этом деньги должны лежать там некоторое время. Если пополнить счет незадолго до подачи документов и после этого быстро снять средства, можно получить отказ. Также консульства требуют подтверждение маршрута. Например, туристам, планирующим отправиться на концерт или экскурсию, необходимо приложить распечатанные билеты и предоставить документы, подтверждающие проживание в стране, — бронь отеля или аренду квартиры. К тому же авиабилеты и размещение в отеле должны быть полностью оплачены. Некоторые страны вводят свои требования. Например, Австрия принимает только те страховые полисы, которые были получены в европейских или российских компаниях, аккредитованных посольством. А Германия запрашивает страховой полис немецких или же других европейских компаний, а также выписку из банка, действующего в странах Евросоюза.

Дешевле приехать, например, в Кутаиси или Ереван, из которых в Европу летают лоукостеры WizzAir. Сэкономить на поездке в Армению можно, если доехать до Минеральных Вод или Ростова, а потом сесть на автобус. Впрочем, в январе-феврале билет в столицу Армении из Москвы и так стоит в пределах 4 тысяч рублей, еще за 40 евро (3,9 тысячи рублей) можно улететь из Еревана в Милан.

Довольно бюджетно можно добраться до Грузии. Билеты из Москвы в Тбилиси и обратно стоят 25 тысяч рублей. Однако сэкономить на билетах в Грузию можно, если ехать из Владикавказа. Билет из российской столицы в Беслан стоит в пределах 3000 рублей, оттуда можно на автобусе или машине доехать до Тбилиси — поездка обойдется в 4 тысячи рублей.

Второй способ попасть в Европу — приключенческий. Он подходит тем, у кого много свободного времени. Можно прилететь из Москвы в Мурманск (билет стоит 4000 рублей), а потом на попутке или автобусе через МАПП Борисоглебск — Стурскуг попасть в норвежский Киркенес. Оттуда можно полететь в Осло, а потом в любую страну ЕС. Считается, что такой маршрут в два раза дешевле перелета из Москвы в Европу.

Впрочем, на машине попасть в Европу россияне все-таки могут. Например, пересечь Грузию и через территорию Турции попасть в Грецию. Добраться на греческий остров Родос или Кос можно и по-другому. Например, прилететь из Москвы в Даламан, доехать до порта в Мармарисе и пересесть на паром, который отходит дважды в день. Из Турции на автобусе можно попасть и в Болгарию.

Туристам, мечтающим оказаться в Польше, Финляндии или балтийских странах, вначале нужно приехать в какую-нибудь другую страну шенгена. Например, в Германию или Францию, и только оттуда — в эти государства.

Чем Европа продолжает манить россиян?

Как указал Артур Мурадян, глобально отношение в Европе к путешественникам из России не поменялось. «Они не сталкиваются с антироссийской риторикой, туристам по-прежнему интересен высокий уровень сервиса, если мы говорим о горнолыжных курортах, где начинается сезон, — резюмировал эксперт. — Конечно, европейские знаковые города, такие как Рим, Париж, привлекают своим туристическим антуражем. По факту их и заменить нечем.