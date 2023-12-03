Предлагавшая туристические полеты в космос компания Virgin Galactic закрывается

Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что прекращает дальнейшие инвестиции в свою компанию, специализирующуюся на организации космических путешествий. Основной причиной этого решения стала убыточность бизнеса. Брэнсон указал, что у его компании больше нет финансовых средств для дополнительных инвестиций в Virgin Galactic. По всей видимости, эксцентричный предприниматель плохо просчитал все сопутствующие расходы, считает заслуженный пилот СССР, член общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов:

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Олег Смирнов заслуженный пилот СССР, член общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора «Некоторые бизнесмены за последние годы упростили полеты в космос и начали привлекать туристов, не подготовленных для этой цели, забыв о том, что полет является стопроцентным риском. Кроме того, даже небольшая подготовка в космос стоит немалых денег. Упрощать это тоже невозможно, потому что это подвергать людей дополнительному риску к уже имеющимся рискам. И вот эта сумма расходов, которая требуется для полетов туристов, превалирует над доходами, которые он пытался получить».

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На настоящий момент Virgin Galactic продолжает предлагать суборбитальные полеты на высоту 50 километров на космоплане SpaceShipTwo. Стоимость билета составляет 450 тысяч долларов за 90-минутный полет, в том числе несколько минут в невесомости во время спуска. Однако испытать состояние невесомости, хоть и более коротко, вполне можно и за в десятки раз меньшую цену, говорит космонавт, Герой России Сергей Волков:

Сергей Волков космонавт, Герой России «Полеты Virgin Galactic — это, честно говоря, не совсем полеты в космос, это полеты скорее в невесомость, то, что у нас делается и в России. Билеты стоят значительно дешевле, чем Брэнсон предлагает. И все-таки, наверное, не так много людей даже при относительной дешевизне (по сравнению с полетами длительными для туристов, когда на десять дней они летят) готовы пользоваться такой услугой. Это не та цена, все-таки это очень дорого, пусть даже за четыре минуты невесомости».

В ходе тестового полета космоплана SpaceShipTwo 31 октября 2014 года произошло катастрофическое разрушение аппарата в воздухе, в результате чего корабль разбился в пустыне Мохаве в Калифорнии. Тогда один из двух пилотов погиб, а другой был серьезно ранен. Это сильно усложнило и удорожило весь проект, говорит независимый эксперт в сфере космонавтики Игорь Лисов:

Игорь Лисов независимый эксперт в сфере космонавтики «При всем уважении к товарищу Брэнсону, в основном это все-таки плохая пригодность его аппарата для массовых и частых полетов. Была катастрофа, и после этого они перестраховались очень сильно. То, что могло бы летать регулярно два-три раза в неделю, реально запускалось раз в месяц. Неудивительно, что при этом доходов компания не получает. У Безоса есть более или менее похожий проект, но там посадка под парашютом. На мой личный взгляд, между 35 секундами в невесомости в самолете и 5 минутами невесомости в таком подскоке — разница по ощущениям для участника весьма невелика, а разница в цене — на порядок. Спрашивается — зачем?»

Компания Blue Origin американского миллиардера и владельца Amazon Джеффа Безоса предлагает похожие суборбитальные полеты по сопоставимой цене с Virgin Galactic. Однако полноценные полеты на орбиту с пребыванием на ней несколько дней сейчас предлагает лишь SpaceX Илона Маска.