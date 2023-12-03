Охотничьи трофеи, рояль и цветы: отельеры рассказали о странных кражах

О статистике и особенностях гостиничных краж сообщил германский портал Wellness Heaven, который провел опрос более 1300 менеджеров 4 и 5* объектов размещения, расположенных в Европе.

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Оказалось, что американские туристы чаще прихватывают с собой из европейских отелей подушки. Итальянцев больше интересуют бокалы для вина как память о поездке. Наиболее предсказуемо поведение немецких и британских гостей. Они забирают с собой из гостиничных номеров полотенца, халаты и косметические принадлежности. Голландские туристы предпочитают выкрутить электрические лампочки и отмотать туалетную бумагу.

Есть среди пропаж и странные. Например, рояль, украденный из итальянской гостиницы. Сотрудник французского отеля рассказал о попытке гостя вынести охотничий трофей – голову кабана. «Позже он действительно получил ее. По просьбе туриста друзья купили у нас это чучело и преподнесли ему как подарок на свадьбу».

Менеджер мальдивского курорта заявил, что несколько раз в неделю персоналу приходится покупать новые цветочные композиции для украшения гостиницы взамен украденных. «Возможно, интерес к ним высок в связи с частыми предложениями руки и сердца в нашем отеле», – предполагает сотрудник.

Более прозаические кражи зафиксированы в Германии и Австрии. В одном из отелей гости-воры за ночь демонтировали и увезли на машине дорогую стереосистему спа-центра. В другой гостинице недалеко от Зальцбурга туристы унесли из сауны деревянные скамейки: «Пропажу мы заметили, когда другие клиенты пожаловались, что им негде сидеть».

Постояльцы выносят также номера комнат, батарейки от пультов, посуду, матрасы, а также сантехнику и телевизоры.