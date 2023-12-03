Туристам в Азии предлагают с фонариком искать кровососов в кроватях

Нашествие клопов в Южной Корее испугало туристов из Японии, Китая и Сингапура, составляющих основную часть турпотока в страну. Общественное мнение считает, что источником проблемы стали Франция и Великобритания, сообщило сегодня издание Nikkei Asia.

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В публикации отмечено, что власти проводят проверки отелей и гостевых домов по всей стране. В городе Пусан каждую неделю пылесосят общественные места в метро. На представленном фото уборщики дезинфицируют залы в международном аэропорту Инчхон.

Чтобы успокоить туристов, агентство Wing On Travel из Гонконга предложило вернуть деньги первому человеку из своей туристической группы в Южную Корею, который заметит клопа в отеле, автобусе или ресторане во время поездок с декабря по февраль.

При этом эксперты утверждают, что люди паникуют совершенно напрасно: клопы уже давно процветают в Азии. В том же Гонконге эти кровососущие являются вторыми по распространенности после комаров. На Тайване рост числа укусов клопами растет последние несколько лет. В Сингапурской ассоциации по борьбе с вредителями заявили, что получают много запросов от гостиничных и транспортных компаний на обработку от клопов. В Японии также существует эта проблема.

Путешественникам советуют не расслабляться и проверять постель, осматривать шкафы перед распаковкой вещей в гостиничном номере. А при возвращении домой – стирать одежду при высоких температурах.

Пока одни предлагают отелям установить кровати с металлическим каркасом, «под который турист может заглянуть с фонариком в руках», умники из финского стартапа выдвинули другой креатив. Их разработка – кроватные ножки, которые при вторжении насекомых отправят сообщение администрации отеля по электронной почте. А британские – изобрели систему заманивания клопов в ловушку с последующим оповещением об удачно выполненной операции.