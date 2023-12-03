Среди туристов на Бали ищут разносчиков нового вируса

Чиновники на Бали решили не рисковать и в очередной раз усилили медицинский контроль за прибывающими на тропический остров туристами. Новые меры связаны со вспышкой случаев детской пневмонии в Китае и появлением загадочного вируса, вызывающего эту инфекцию, сообщило вчера издание The Bali Sun.

Первым делом выявлять потенциальных больных намерены в аэропорту. По заявлению медицинской службы авиагавани, все иностранцы с симптомами пневмонии будут направлены в клиники для обследования. В трех из них оборудованы изоляторы для больных инфекционными заболеваниями.

Об опасности нового респираторного вируса поставлены в известность медработники по всему острову. При этом местные власти пока не рассматривают введения запрета на въезд туристов из Китая в Индонезию. В Министерстве здравоохранения отметили, что будут следовать указаниям Всемирной организации здравоохранения.

Как ранее сообщал «ТурДом», в прошедшем ноябре в аэропорту Бали туристов проверяли на оспу обезьян после вспышки заболевания в Джакарте.