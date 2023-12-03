Туристы – о землетрясениях на Филиппинах

На Филиппинах сегодня вечером произошла серия землетрясений. Сила самых серьезных толчков достигала 7,7 балла. Затем последовала серия афтершоков меньшей магнитуды. Всего насчитали аж 22.

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Эпицентр сильнейшего подземного толчка находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина. Очаг залегал на глубине 63 км. На побережье объявлена угроза цунами. Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека. Оно может продлиться до нескольких часов. А первые волны должны дойти до берега к 23:00 по московскому времени.

Россияне, находящиеся в Филиппинах, активно обсуждают произошедшее в соцсетях:

«Как-то очень стремно. Мы в Минданао, и как раз у берега».

Основную опасность надвигающееся цунами, по оценкам сейсмологов, представляет как раз для этого архипелага.

В других местах туристы из России тоже взволнованны: «В Себу хорошо тряхануло. Нас на 16 этаже так прокачало. Я здесь раньше никогда ничего не ощущал. А сегодня всем известные места от страха сжались».