Ждать итальянскую визу по 70 дней в Петербурге смогут туристы со всей России

С 8 декабря визовый центр Италии в Санкт-Петербурге начнет принимать заявки от туристов со всей страны. Тем, кто не относится к петербургскому генконсульству, предлагают услугу выездного обслуживания – специалисты приедут, заберут документы, а потом ещё и доставят паспорт обратно. Услуга будет осуществляться в пилотном режиме и обойдется претенденту на шенген почти в 10 тыс. руб. Воспользоваться ею смогут все, кроме туристов, прописанных в Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Псковской, Мурманской областях и Республике Карелия. Они, как и раньше, должны посещать ВЦ.

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С первого взгляда Almaviva запускает неплохой сервис для тех, кто живет в Северной столице, но не прописан на берегах Невы. Но только в том случае, если заявители не получат вдобавок ещё и проблемы, с которыми сталкиваются местные туристы. Итальянские дипломаты в петербургском генконсульстве выдают шенгены в последний день перед вылетом заявителя. Буквально на днях в визовых чатах появилась свежая история о том, как человек не мог получить ответа аж 70 дней.

Петербургский ВЦ Италии не уточняет, куда будет отправлять документы заявителей, которых он готов начать обслуживать. Если их будут рассматривать в Москве, то услуга будет жизнеспособной. В противном случае проще съездить в столицу и податься там самостоятельно, чем отдавать свою судьбу в руки петербургских дипломатов и гарантированно обеспечивать себе дополнительный стресс и ждать визу до последнего.