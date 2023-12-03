На Сицилии началось извержение вулкана Этна

В субботу, 2 декабря, стало известно, что на Сицилии снова началось извержение вулкана Этна. Отметим, что Этна - самый высокий и самый активный вулкан в Европе. Он проснулся еще три недели назад, а сейчас по его склонам стекают потоки огненной лавы.

Отметим, что сейчас вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту около пяти километров. Сейчас подножье вулкана все засыпано пеплом. До ближайшего города около 30 километров, поэтому проводить эвакуацию не пришлось. Ученые отмечают, что Этна извергается постоянно, но на этот раз намного сильнее, чем обычно.