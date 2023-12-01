Пышная туристка побывала в Азии и рассказала о трогавших ее живот местных

«Если вы поедете в Азию, люди будут прямо говорить, что вы толстый. Не туристы, но местные жители точно будут это делать», — рассказала Малан. Туристка добавила, что в путешествии ей часто советуют похудеть, а маленькие дети интересуются, не беременна ли она.