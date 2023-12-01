Сколько стоит встретить Новый год на Гоа
Россияне могут купить путевку на Гоа зимой за 200 тысяч рублей. Как рассказали эксперты АТОР, это минимальная стоимость.
«Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале», – пояснили специалисты.
Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли на 10 %. Неделя в отеле пяти звезд обойдется в 300 тыс. рублей, в четырехзвездочном – чуть дешевле. Отдых в двухзвездочной гостинице стоит 200 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
Как сообщал «ФеденралПресс» ранее, названы цены на отдых в Турции в декабре.