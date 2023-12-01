Сколько стоит встретить Новый год на Гоа

Россияне могут купить путевку на Гоа зимой за 200 тысяч рублей. Как рассказали эксперты АТОР, это минимальная стоимость.

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«Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале», – пояснили специалисты.

Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли на 10 %. Неделя в отеле пяти звезд обойдется в 300 тыс. рублей, в четырехзвездочном – чуть дешевле. Отдых в двухзвездочной гостинице стоит 200 тыс. рублей, пишет РИА Новости.