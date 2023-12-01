В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Турции летом 2024 года

Туроператоры рассказали, сколько летом 2024 года будет стоить отдых в Турции по системе «все включено». В АТОР отметили, что сейчас скидки достигают 45 %.

«Участники рынка уже предлагают путевки на июнь, июль и август следующего года. Сейчас скидки достигают 45 %. Туроператоры планируют запустить перелеты почти из двух десятков российских городов», – говорится в сообщении.

рублей (в отеле с четырьмя звездами). Если путешественники планируют остановиться в пятизвездочном отеле, то цена составит от 139 тыс. рублей, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты назвали бюджетные направления для путешествий за рубеж в декабре.