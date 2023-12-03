Мужчина пронес в аэропорт подарок от бабушки и озадачил сотрудников контроля

Пассажир самолета пронес в аэропорт Канзаса подарок от бабушки и озадачил сотрудников контроля. Об этом он рассказал в видео, размещенном на его странице в TikTok.

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По словам 23-летнего актера Бретта Гаффни (Brett Gaffney), перед отъездом в Калифорнию бабушка вручила ему тяжелый рюкзак и взяла с него слово не открывать его до прибытия по месту назначения. Молодой человек послушался и поехал в аэропорт, однако при досмотре был задержан сотрудниками службы безопасности.

Lenta.ru

Гаффни объяснил, что не знает о содержимом рюкзака. Тогда работники аэропорта открыли сумку и обнаружили внутри пишущую машинку.

«Бабушка хотела, чтобы меня арестовали», — пошутил мужчина в ролике, но его быстро отпустили.