Туристам предложили новый маршрут из России на Пхукет: можно сэкономить деньги, но не время

Российские туристы с 15 декабря смогут использовать альтернативный маршрут в Таиланд со стыковкой в Шардже. Такой перелет будет возможен после запуска рейсов Air Arabia отсюда на Пхукет. Летать авиакомпания будет 4 раза в неделю на Airbus A321. Рейс в Таиланд ночной с прибытием в 07:30, а обратный – утренний. В перспективе использовать стыковку в ОАЭ единым билетом смогут туристы из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Самары и Уфы, куда летает арабская авиакомпания.

© tourdom.ru

Безусловно, большинство туристов предпочитает перелеты на прямых рейсах, основная масса которых законтрактована или организована туроператорами (рейтинг ключевых организаторов туров в Таиланду смотрите в онлайн -журнале). Но билеты через Шарджу могут использовать те отдыхающие, кому не хватило мест на прямых рейсах или нужно лететь в Таиланд на неопределенный срок.

Предложение можно назвать интересным. Так, из Москвы через Шарджу с багажом можно улететь за 43 тыс. руб. Из стыковочных маршрутов чуть дешевле только Sichuan Airlines через Чэнду – 38 тыс. Прямые декабрьские рейсы из российской столицы на Пхукет в середине декабря предлагаются от 51 тыс.

Если сравнивать новогодние раунд-трипы, то здесь вариант с Шарджей также неплох. Путешествие с вылетом 27 декабря из Москвы и возвращением 8 января обойдется в 128 тыс. руб. В аэропорту ОАЭ придется провести в одном случае 8 часов, в другом – 15. Аналогичный ценник и сравнимое время стыковки у Sichuan Airlines, а также у Oman Air с пересадкой в Москате.

Стыковочные варианты China Southern Airlines через Гуанчжоу и Etihad Airways через Абу-Даби начинаются со 141 тыс. Это уже сравнимо с самыми дешевыми прямыми рейсами. Такие билеты в те же дни можно найти у «Аэрофлота». Раунд-трип у AZUR air обойдется в 157 тыс. На борту RedWings дорога туда-обратно будет стоить не меньше 200 тыс.