Число посетивших Гонконг туристов из РФ в январе - октябре выросло в 37 раз

Число туристов из России, посетивших Гонконг в январе - октябре 2023 года, выросло в 37 раз, до 40,8 тыс. Об этом сообщили ТАСС в управлении по развитию туризма города.

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"Мы рады отметить, что в марте этого года Гонконг снял все ограничения, связанные с COVID-19. В январе - октябре текущего года число прибывших из России в Гонконг людей составило 40 841", - уточнили в управлении.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1 102 человека. В процентном выражении рост достиг 3 606%. В ведомстве также отметили, что только в октябре этого года в Гонконг из России прибыли 7 426 туристов.

Ранее управление проинформировало, что за первые 10 месяцев 2023 года город посетили свыше 26,78 млн туристов. По итогам года показатель может превысить 30 млн человек. В 2018 году Гонконг посетили 65 млн туристов, в 2019 году на фоне протестов этот показатель снизился до 55,9 млн. Во время пандемии количество туристов резко упало: в 2020 году мегаполис посетили 3,6 млн туристов, в 2021 году - 91,4 тыс., в 2022 году - 604,6 тыс.