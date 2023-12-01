На Дальнем Востоке растет спрос на комбинированные туры в Китай

Туркомпании на Дальнем Востоке отметили рост спроса на комбинированные туры в города Китая, включающие поездки на автобусах и поездах, сообщила ТАСС представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Валентина Асеева. Такие путешествия выбирают в том числе на новогодние праздники.

"Стал увеличиваться спрос на комбинированные туры. Люди берут поездки с несколькими пересадками на автобусах и поездах, чтобы добраться до китайских городов", - сказала Асеева.

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Авиабилеты в Пекин и Харбин из Хабаровска сейчас стоят порядка 65 тыс. рублей туда-обратно и выше. При этом тур на новогодние даты в Харбин с несколькими пересадками через Уссурийск в Приморском крае и Суйфэньхэ с проживанием в гостинице, двухразовым питанием и экскурсиями стоит от 59,8 тыс. рублей на человека, билет на поезд от Хабаровска до Уссурийска оплачивается дополнительно.

"Это значительно выгоднее, чем перелет. Не совсем ясно формирование цены. Мы еще летом проводили аналитику стоимости: перелет "Аэрофлота" из Москвы в Пекин стоил порядка 48 тыс. рублей при восьмичасовом пути, из Хабаровска - 56-65 тыс. рублей, при этом время полета составляет порядка полутора часов. Цены сохраняются высокими и сейчас", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что часто билеты на китайские направления берут не с туристическими, а с бизнес-целями. При этом Китай является удобной транзитной площадкой для перелета в другие страны, но о большом количестве туристов в обоих направлениях говорить не приходится. Туристы из Китая тоже выбирают для путешествий Москву, а не Хабаровск, видя цены на билеты.

Летом у жителей Хабаровского края и других дальневосточных регионов также были популярны комбинированные варианты для посещения городов Китая. В частности, туркомпании организовывали поездки через ближайший к Хабаровску китайский город Фуюань, до которого можно добраться по Амуру за один или три часа в зависимости от судна, а после - отправиться в Бэйдайхэ, Харбин, Циндао, в Санью на острове Хайнань.

"На новогодние праздники есть спрос и на туры через Благовещенск в Хэйхэ на несколько ночей с завтраком, они идут по относительно невысокой стоимости", - сказала Асеева.

Спрос на Таиланд снизился

Если говорить о зарубежных направлениях, то из Хабаровска помимо авиарейсов в Пекин и Харбин есть также вылеты в столицу Таиланда Бангкок и на тайский остров Пхукет. На Пхукет есть и чартерные перевозки, перелет можно приобрести в составе тура с проживанием в гостиницах. Через Хабаровск в том числе летают жители Камчатки, Сахалина, Амурской области, Еврейской автономии и других регионов, в которых не налажено международное сообщение.

Как отметила представитель РСТ, спрос на отдых в Таиланде сейчас несколько меньше, чем был в начале осени, сообщила Асеева.

"Встретить Новый год у теплого моря обойдется более чем в 300 тыс. рублей на двоих, таковы цены туров на Пхукет. Довольно высоки и цены на билеты до Бангкока и Пхукета на эти дни. Спрос остается, продажи идут, но ажиотажа нет", - сказала собеседница агентства.

Часть желающих успела купить билеты по более выгодным ценам заранее.

Туры и билеты сейчас покупают преимущественно на период после праздников.