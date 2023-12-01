«Уральские авиалинии» из Москвы в Стамбул пока не полетели

Несмотря на то что в расписании аэропорта Жуковский стоят ежедневные рейсы в Стамбул «Уральских авиалиний» (U6 7019 и U6 7020), которые должны осуществляться с 20 ноября по 30 марта следующего года, самолеты в турецкий мегаполис так и не полетели. В авиакомпании причину не комментируют, однако, по словам экспертов, это может быть связано с проблемами с дебермудизацией лайнеров, то есть переоформлением их в российскую юрисдикцию. Турция, как известно, не пускает в свое воздушное пространство самолеты с двойной регистрацией.

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«Видимо, авиакомпания рассчитывала к этому моменту уже иметь машины без двойной регистрации, поэтому поставили рейсы с 20 ноября. Это нормальная практика, когда полетная программа формируется с учетом перспективного флота. Заказанного или вот как у нас – дебермудизированного», – отметил в разговоре с TourDom.ru главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин.

Хотя казалось, что вопрос с перерегистрацией лайнеров решен. Так, в середине ноября появилась информация, что «Уральским авиалиниям» удалось согласовать сделку по финансовому лизингу 19 самолетов Airbus с компанией «НЛК-Финанс», и вскоре лайнеры должны были встать на международные направления. При этом еще за 2 недели до этого сообщалось, что Росавиация временно передала допуски «Уральских авиалиний» по ряду основных международных направлений другим авиакомпаниям. Речь тогда шла о ежедневных рейсах из Екатеринбурга в Дубай и из Санкт-Петербурга в Бухару, а также полетах из Владивостока и Красноярска в Бангкок.