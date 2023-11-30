Россиянам назвали самое доступное зарубежное направление для отдыха

Лучшие отели Шри-Ланки предлагают туристам скидки до 40 процентов. Об этом рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

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Эксперт назвала Шри-Ланку самым доступным зарубежным направлением для отдыха россиян даже в Новый год. Она пояснила, что эта пляжная страна Азии начала выдавать отечественным туристам бесплатные визы и вошла в лидеры по турпотоку из России. По словам Котляр, виза действует 30 дней и дает право на двукратный въезд. Раньше она стоила от 50 до 60 долларов.

«На Шри-Ланку доступны прямые перелеты на "Аэрофлоте". А с сентября "Аэрофлот" добавил третий рейс в неделю из Москвы в Коломбо. У туроператоров есть блочные программы на чартерных рейсах Azur Air и Red Wings — из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани», — написала основатель турагентства MAYEL Travel.