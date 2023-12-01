Обманувшие туристов блогеры снова продают туры в Дубай

Российские блогеры из Казани, присвоившие около 27 млн руб. туристов и переехавшие в ОАЭ, снова продают путевки в Дубай. Схема продвижения туров и сбора денег не изменилась – все по-прежнему через соцсети, однако ценник на предлагаемые поездки существенно повысился.

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«Гордо заявляю: туры возобновляются. Мы будем вашими помощниками и проводниками в вашем желании отдохнуть. После всех ошибок мы хотим возобновить именно уже “бизнес”, а не, как раньше, благотворительность! Как раньше точно не будет. Не ждите низких цен, скидок бешеных», – сообщила Илюса Миннегалиева на своей странице.

Девушка рассказала, что для тех, кому она задолжала, есть новое предложение: туристы могут за свой счет прилететь в ОАЭ, заселиться в гостиницу, а развлекательно-экскурсионную программу блогеры обеспечат отдыхающим бесплатно. Правда, стоимость услуг в этом случае будет вычитаться из общего долга. Остальным они обещают вернуть деньги лишь в следующем году.