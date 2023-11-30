Российские туроператоры предложили абхазским коллегам удлинить курортный сезон

Курортный сезон в Абхазии необходимо продлевать, учитывая климатические условия и большое количество достопримечательностей республики. Такое мнение высказали представители крупных туристических агентств России на совещании в Сухуме, посвященном перспективам и инновациям в развитии туризма в Абхазии.

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В Абхазии в основном развит пляжный туризм, в связи с чем курортный сезон длится с мая по октябрь. Ранее сообщалось, что в 2023 году на отдыхе и экскурсиях в республике побывали 1,3 млн человек, что на 150 тыс. человек больше, чем в 2022 году.

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"Абхазия со времен СССР была одним из основных пляжных направлений. В этом году заметно увеличилось число туристов, отправленных нашей компанией в Абхазию, почти 49 тыс. человек. Хотелось бы, чтобы курортный сезон в вашей республике стал если не круглогодичным, то хотя бы более долгим. Для этого можно было бы снижать налоги, стимулировать сотрудников и не закрывать объекты отдыха на зиму", - сказал гендиректор "Интуриста" Александр Мусихин.

Гендиректор туристической компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная также высказала пожелание, чтобы курортный сезон в Абхазии был более длительным, поскольку в республике помимо моря есть уникальные места, которые можно посетить туристам.

"Несмотря на то, что ваша республика маленькая, у вас возможности для развития круглогодичного туризма неограниченные. Если даже в межсезонье прохладно и нельзя купаться в море, у вас все равно такой климат, что люди с удовольствием приедут сюда, чтобы восстановить силы", - сказала она.

Подгорная также считает, что в Абхазии можно проводить различные форумы, привлекать молодежь, поскольку в основном в республику приезжают люди, знающие о ней еще с советских времен.