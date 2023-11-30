Российские путешественники раскупают туры в Белоруссию

У белорусских туроператоров наблюдается рост спроса среди российских путешественников на поездки в города республики. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Республиканского союза туриндустрии Белоруссии.

— Спрос на новогодние каникулы в Беларуси у россиян заметно вырос. Расширилась и география. Это уже не только Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, но и, например, Екатеринбург. Новогодние туры у нас распроданы на 80 процентов, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях, — отметила директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская.

По ее словам, туроператор сейчас не выставляет на продажу новые программы, так как на данный момент распродано 80 процентов туров — в отелях может не хватить места для размещения всех путешественников. Особенно популярны среди россиян новогодний тур «В гости к Деду Морозу» и путешествия в Могилевскую область в связи с открытием в ней дворцов в Жиличах и Кричеве. Также туристам интересны новогодние программы в агроусадьбах.