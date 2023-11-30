Индия стала самым бюджетным новогодним направлением

Сервис «Яндекс.Путешествия» назвал самые дешевые места, куда россияне могут поехать на новогодние каникулы. Информация была опубликована в издании Lenta.

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Из списка выделяются Индия, Бахрейн и Абхазия. Например, ночь в отеле в Индии будет стоить 5400 рублей, а в Бахрейне и Абхазии – 5500 и 5800 рублей соответственно.

В России самыми бюджетными направлениями стали Ямало-Ненецкий автономный округ. Ночь в отеле там обойдется в 3000 рублей, в Республике Коми немного дороже – 3300 рублей, в Калмыкии – 4000 рублей, в Оренбургской области – 4100 рублей, и в Республике Марий Эл – 4400 рублей.