В Италии решили переименовать курортный город

Червиния с населением несколько сотен человек относится к коммуне Вальтурнанш, на границе с Швейцарией. В регионе всегда была распространена франкофония, официальными языками до сих пор являются французский и итальянский, а коренной - франкопровансальский. Примечательно, что в раннем средневековье многие крепости и контроль над дорогами принадлежали Савойским, ставшей впоследствии королевской династией.

Название Червиния восходит к 1934 году, когда во время правления фашизма велась политика итальянизации территорий. Но именно с этим названием связана туристическая история места. Под названием Червиния известен один из лучших горнолыжных курортов в Альпах, куда нередко приезжают знаменитости. Процесс переименования начался более 10 лет назад, но только в сентябре было принято окончательное решение после всех бюрократических согласований, указывает Corriere della Sera. При этом с решением далеко не все согласны. Так, против выступила мэр Вальтурнаншт Элиза Чикко, которая вступила в должность совсем недавно. Как пишет газета Il Messaggero, она просит сохранить название Червиния. Другие противники переименования указывают на потенциальный ущерб туризму и опасность утраты туристического бренда. Кроме того, присутствует необходимость менять огромное количество бюрократических и административных документов.