Еще одна страна Азии захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией

Еще одна страна Азии — Лаос — захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией, сейчас вопрос прорабатывается Росавиацией. Об этом сообщает Минстроя РФ.

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В ведомстве отметили, что турпоток россиян в Лаос в 2024 году превысил допандемийные показатели. «Существует и потенциал для дальнейшего роста благодаря безвизовому режиму», — добавили в министерстве.