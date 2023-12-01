Россиянка описала одну традицию в Индии фразой «цыганские замашки»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и описала традицию местных жителей купаться в одежде фразой «цыганские замашки». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации призналась, что когда она впервые приехала в эту страну и увидела купающихся в повседневных нарядах людей, то испытала культурный шок. Россиянка рассказала, что однажды пошла со знакомыми индийцами к водоему, и они залезли в воду, оставив на берегу только шлепанцы и телефоны.

«Парни и девчонки так плескались, будто в первый раз увидели воду в таком количестве. Они очень смешно ныряли, засунув головы в воду, пока остальная часть туловища оставалась на поверхности. Как страусы, что прячут голову в песке. И потом — индийцы не умеют плавать, они просто резвились в воде, как в большой ванне», — написала Ершова.

Она пояснила, что для многих жителей Индии купание в реках, озерах и морях — это религиозный ритуал. Поэтому «разгуливать в откровенном купальнике» в процессе омовения в святой воде считается грехом. Кроме того, по словам путешественницы, после купания индийцы принимают за честь тот факт, что намокшая в священной воде ткань будет высыхать на них.

Ершова также отметила, что одежда, которую носят местные жители во время купания, имеет символический характер, ведь она отражает поклонение божествам.

«Традиция купания в одежде в Индии является сложным аспектом культуры. А для иностранцев, видящих такой цыганский подход к плаванию — настоящим шоком и неряшливостью», — заключила россиянка.