Туркестан станет туристической столицей тюркского мира в 2024 году

Туркестан объявили туристической столицей тюркского мира на 2024 год. Об этом сегодня рассказал аким региона в службе центральных коммуникаций в Астане. Как это повлияет на развитие региона и какие мероприятия запланированы, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Гульмира Жанзакова.

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Развитая инфраструктура и новые маршруты: в Туркестане делают все для привлечения туристов. В настоящий момент он входит в топ самых популярных на юге Казахстана. Один из древнейших городов Центральной Азии называют второй Меккой.

«Для развития туризма мы определили три основных направления: экологический, лечебно-оздоровительный и историко-познавательный. С начала года количество однодневных посетителей в регионе составило 868 тысяч человек», – сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

У города особое место среди тюрских народов. Здесь сохранились строения времен Тамерлана – полководца и основателя империи Тимуридов. Исторические объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Главная достопримечательность – мавзолей поэта и философа Ходжа Ахмета Яссауи. Увеличить турпоток между крупными городами разных стран планируется за счет добавленных авиарейсов, ведь в Туркестан едут паломники со всего мира.

«После того, как Туркестан стал областным центром, в городе началось большое строительство. Возвели много новых объектов, реставрировали имеющиеся. Чтобы туристам, которые приезжают, было интересно и комфортно», – отметил заместитель руководителя областного управления строительства Тажибай Егетаев.