Таиланд будет бороться с фейками, вредящими туристическому имиджу страны

Кабмин Таиланда анонсировал комплекс мер для увеличения поступлений от туризма в казну, пишет Bangkok Post.

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Одно из обнародованных решений настораживает: премьер-министр Сретта Тависин поручил Министерству туризма и спорта «активизировать борьбу с распространением в интернете фейковых новостей о Таиланде, которые влияют на туризм в стране. О том, что в королевстве порой понимают под фейками красноречиво говорят нашумевшие в свое время на весь мир публикации о том, как иностранный турист чудом избежал тюрьмы за негативный отзыв о гостинице. История запомнилась настолько, что гостям королевства до сих пор рекомендуют быть осторожными с резкими оценками в соцсетях в случае конфликтов с руководством объектов размещения. Не исключено, что высказанный на самом высоком государственном уровне призыв бороться за положительный туристический облик Таиланда окончательно развяжет руки отельерам. Публично выражать недовольство качеством сервиса станет попросту опасно.

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Среди других инициатив – «превратить Таиланд в рай для шопинга». С этой целью обдумывают снижение акцизов на ряд востребованных товаров, чтобы покупать их в королевстве туристам было выгоднее, чем в своих странах. Правда, не совсем понятно, для чего предлагается еще и закрыть магазины duty free в зонах прилета аэропортов. Официальная версия – чтобы гости королевства активнее совершали покупки во время отдыха, а не затаривались всем необходимым сразу по прибытии. О закрытии точек беспошлинной торговли в зонах вылета авиагаваней пока, к счастью туристов, речи не идет.

Предлагается также увеличить срок безвизового пребывания для граждан некоторых европейских стран, как ранее это было сделано для россиян. А чтобы нарастить выручку питейных заведений, барам и клубам в туристических регионах уже разрешили работать до 4 утра.