Туроператор выставил на продажу несуществующие туры на Шри-Ланку

Продолжает удивлять туристов казахстанский туроператор Kazunion, работающий в том числе и в России. Сегодня он пообещал туры на Шри-Ланку по ценам как минимум в 2 раза ниже, чем у конкурентов.

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В частности, по данным онлайн-сервисов, недельный тур с прямым перелетом из Москвы и проживанием в Ykd Tourist Rest 2* якобы можно забронировать за 55 тыс. руб. на двоих. Аналогичный тур с заездом 7 декабря один из московских туроператоров предлагает за 106 тыс. руб.

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Тур на 8 ночей в Blue Sky Hotel Hikkaduwa 3* компания выставила за 58 тыс. руб. на двоих, в то время как у других туроператоров подобный турпакет доступен по цене от 102 тыс. до 145 тыс. руб.

На сайте Kazunion можно найти и другие подозрительно дешевые варианты. При этом детали перелета – авиакомпания, время вылета и номер рейса – в составе турпакета не указаны.

Корреспондент TourDom.ru обратился в компанию под видом туриста, чтобы узнать, какой перелет включен в тур и нет ли скрытых доплат, которые не отображаются в системах бронирования.

В Kazunion ответили, что опубликованные на сайте и в агрегаторах цены на Шри-Ланку – следствие технической ошибки: «Вы сегодня не первые звоните с этим вопросом. Сейчас мы внесем поправки, и прайсы станут в 1000 раз выше».

Блоков мест на прямых рейсах «Аэрофлота» из Москвы на Шри-Ланку у казахстанского туроператора нет, пояснил его представитель:

«Поэтому можем предложить вам только индивидуальный тур на курорт. Для расчета его стоимости обратитесь к своему турагенту. Но цена будет довольно высокой, поэтому дешевле купить тур с прямым перелетом у Библио-Глобуса».

Интересно, что это уже вторая техническая ошибка казахстанского туроператора. 23 ноября он пообещал организовать первые в истории чартерные рейсы из Москвы в Катар «Аэрофлотом». Kazunion заявил полетную программу с 16 декабря и предложил цены – от 127 тыс. руб. за недельный турпакет.

Впрочем, вечером того же дня информация о чартерах «Аэрофлота» с сайта компании исчезла, а туры в Катар стали предлагаться уже без указания перевозчика.